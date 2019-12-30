اتحاد الكرة يحتسب سموحة فائزا بعد إشراك الأهلي للاعب موقوف في بطولة الجمهورية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم احتساب مباراة سموحة والأهلي لصالح الأول بنتيجة 2-صفر بعدما تبين له إشراك الأخير للاعب موقوف في المواجهة التي أجريت في 22 ديسمبر الماضي في بطولة الجمهورية (مواليد 99).

وتفوق الأهلي في المباراة بهدفين لهدف لكنه أشرك اللاعب عادل أحمد زينهم الذي تلقى 3 بطاقات صفراء أمام المصري وإنبي وحرس الحدود وكان مفترضا غيابه ضد سموحة في الجولة 18 من البطولة.

ونوه الاتحاد نادي سموحة بقراره الذي استند فيه على تقرير حكم المباراة.

وبذلك يتقلص رصيد الأهلي، متصدر ترتيب البطولة، إلى 44 نقطة ويتلقى خسارة اعتبارية هي الأولى له في الموسم الحالي.

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وفاز الأهلي في 13 مباراة وتعادل في 5.

وانتصر الأهلي يوم الأحد على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة 19 في مباراة حضرها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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