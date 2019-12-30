لا جازيتا: فيورنتينا يسعى لضم كوتروني من ولفرهامبتون

يسعى نادي فيورنتينا لضم باتريك كوتروني مهاجم ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن الفيولا يسعى لضم اللاعب صاحب الـ21 عاما على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

وألمح التقرير إلى أن فيورنتينا سيدفع مبلغ 15 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الدولي الإيطالي في الصيف.

كوتروني انضم إلى ولفرهامبتون قادما من ميلان في صيف 2019 بمبلغ 18 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

مهاجم ولفرهامبتون شارك خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

كوتروني لعب بقميص ميلان منذ تصعيده للفريق الأول في يناير 2017 في 90 مباراة وسجل خلالها 27 هدفا وصنع 7 آخرين.

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