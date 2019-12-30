صدقي: الفرص في التأهل متساوية بين الهلال والأهلي والنجم الساحلي

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

يرى حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني أن المنافسة مشتعلة بين ثلاثة أندية في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

قال صدقي عبر برنامج مساء الأنوار "تتبقى لنا مباراتان في السودان أمام النجم الساحلي والأهلي، وبينهما مواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي".

وأضاف "أرى أن الحظوظ متساوية بين الهلال والأهلي والنجم، نحتاج لحسم مبارياتنا في السودان، الفوز بهما وارد".

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وعن الفوز على النجم الساحلي بهدف في ملعب رادس، قال حمادة صدقي "فكرت في التعادل، إلا أن الفوز منحنا أملا كبيرا، وزاد حماس اللاعبين وطموح الجماهير في التأهل والوصول لأبعد مدى".

وأشار "لقد شعر لاعبو الهلال بالرهبة من جماهير النجم في الشوط الأول، إلا أن لاعبينا كانوا رجالا، ومع مرور الوقت توتر فريق النجم الساحلي، ونجحنا في استغلال الهجمة المرتدة".

ويتساوى الهلال السوداني مع الأهلي والنجم الساحلي برصيد ست نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بلا نقاط.

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