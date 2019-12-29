بمقصية تاريخية.. بيراميدز يهزم المصري وينفرد بصدارة مجموعة الكونفدرالية

كانت المباراة تسير للتعادل حتى شارك الجباس بديلا. سجل هدفا تاريخيا وكتب الانتصار الأول لبيراميدز على المصري تاريخيا.

فاز بيراميدز على المصري بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية. الهزيمة هي الأولى للنادي المصري هذا الموسم إفريقيا بعد 6 انتصارات تاريخية، كانوا يضعوه كالفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته إفريقيا هذا الموسم.

سجل جون أنتوي ودودو الجباس هدفا بيراميدز، فيما سجل سعيدو سيمبوريه هدف المصري الوحيد.

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التشكيل

اختار إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، البدء بمحمود وادي وأوستن أموتو معا في الهجوم، فيما بدأ أنتي تشاتشيتش اللقاء بجون أنتوي.

🏟 عمر العيوني وإسلام عيسى وجون أنتوي في قيادة هجوم بيراميدز لتشكيل الفريق الرسمي لمواجهة المصري في الكونفدرالية pic.twitter.com/3QuYAdASRN — FilGoal (@FilGoal) December 29, 2019

🏟 محمود وادي وأوستين اموتو في قيادة هجوم المصري لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية pic.twitter.com/iD58mJ0FFN — FilGoal (@FilGoal) December 29, 2019

وصف اللقاء

بداية اللقاء كانت قوية للمصري متسلحا بجمهوره. ليهددوا مرمى بيراميدز سريعا.

أوستن أموتو انطلق على الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة ليتعرض لعرقلة من محمد حمدي، لكن هيثم قيراط الحكم التونسي لم يحتسب أي شيء.

بيراميدز رد في الدقيقة العاشرة. عرضية من محمد حمدي فشل أحمد مسعود في الإمساك بها، لتتحول إلى ركنية.

ووصل المصري إلى مرمى بيراميدز مجددا في الدقيقة الـ13. مخالفة نفذها حسن علي وكاد نبيل عماد "دونجا" أن يسكنها في مرماه بالخطأ، لكنها تحولت إلى ركنية.

ضغط بورسعيدي

إيزي إيميكا لاعب المصري تعرض لإصابة في الدقيقة الـ22. واضطر إيهاب جلال لإخراجه ودخول المدافع إسلام أبو سليمة بدلا منه.

وطالب محمود وادي بركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ24 بعد التحام مع علي جبر، لكن الحكم رآها لا ترتقي للاحتساب.

بيراميدز كاد يباغت المصري بهدف أول في الدقيقة الـ34. عرضية رائعة من إسلام عيسى على الجهة اليمنى، لكن مسعود تصدى لها، وشتتا إسلام عطية بعيدا.

ثم رد المصري بعرضية في الدقيقة الـ42 عن طريق عمر كمال عبد الواحد، وحولها محمود وادي برأسية وصلت سهلة في يد أحمد الشناوي.

وجاء التهديد الأخطر لمرمى بيراميدز في الدقيقة الـ45. أوستن أموتو انطلق وحده وراوغ مدافعي بيراميدز، ووصل لينفرد بمرمى الشناوي، لكنه فشل في تسديد الكرة وسقط على الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني لم تختلف عن الأول. محاولات ساحلية مبكرة، وتصويبة من سعيدو سيبموريه في الدقيقة الـ46، لكن بجانب المرمى بقليل.

ورد بيراميدز بأخطر الفرص في الدقيقة الـ50. عرضية أرضية من عمر لعيوني، قابلها جون أنتوي بلمسة في الشباك الجانبية لمرمى مسعود.

هدف أول

أخيرا تحولت الهجمات إلى أهداف. بيراميدز تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ54. تمريرة من عبد الله السعيد إلى إسلام عيسى، والذي انطلق ثم مرر عرضية أرضية، وضعها جون أنتوي في المرمى مسجلا الأول.

بيراميدز يضغط

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز الجديد أجرى هنا أولى تبديلاته مع الفريق. محمد فاروق شارك بدلا من عمر لعيوني في الدقيقة الـ59.

وهدد عبد الله السعيد مرمى المصري مجددا في الدقيقة الـ62. لكن كرتع الثابتة سددها في الحائط البشري.

وتألق أحمد مسعود في الدقيقة الـ65 ليمنع الهدف الثاني. مخالفة قابلها أنتوي برأسية رائعة، وتصدى لها مسعود ببراعة.

تبديلات جلال

إيهاب جلال تدخل هنا وأجرى تبديلان. شارك أحمد ياسر ومفتاح طقطق في الدقيقة الـ67 بدلا من محمود حمد وإسلام عطية.

التبديلات أتت ثمارها سريعا. وتحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة الـ69 بعد تدخل على أحمد حامد "شوشة" المدافع المتقدم داخل منطقة الجزاء.

ونفذ سعيدو سيبموريه ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل هدف التعادل للمصري في الدقيقة الـ71.

أنتي تشاتشيتش تدخل مجددا في الدقيقة الـ77، وشارك رجب بكار بدلا من عمر جابر.

وكاد المصري يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ78. ركنية نفذها مفتاح طقطق نحو المرمى، لكن الشناوي تصدى لها في اللحظة الأخيرة.

ورد بيراميدز بهجمر مركبة في الدقيقة الـ80، لكنها انتهت بتصويبة من إسلام عيسى بجانب القائم.

تبديل فعال

ثم جاء آخر تبديلات بيراميدز في الدقيقة الـ80. شارك دودو الجباس بدلا من جون أنتوي.

تبديل بيراميدز أتى ثماره سريعا. الجباس في أول الكرات استلم الكرة على صدره على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد بخلفية مزدوجة راائعة في مرمى مسعود الذي اكتفى بالمشاهدة، والجباس يرفض الاحتفال تقديرا لفريقه القديم.

الجباس نفسه أهدر هدفا ثالثا في الدقيقة الـ88 بعد تمريرة من السعيد ثم تصويبة تصدى لها مسعود إلى ركنية.

حكم اللقاء احتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز على المصري.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، فيما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي الفريقان مجددا في الجولة المقبلة على استاد الدفاع الجوي يوم 11 يناير المقبل.

































































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