لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم

تحدث محمد فخري مهاجم شباب الأهلي عن لقطته المثيرة للجدل أمام الزمالك، مشيرا إلى "أحداث المباراة أجبرتني على ذلك".

فريق الأهلي مواليد عام 1999 انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة دوري الجمهورية للشباب.

محمد فخري صنع الهدف الأول ثم سجل هدف الانتصار وبعدها تسبب في مناوشات وأزمة كبيرة داخل الملعب بسبب الوقوف على الكرة، قبل لحظات من نهاية اللقاء.

وقال محمد فخري: "سعيد للغاية بما قدمناه أمام الزمالك. مثل تلك المباريات لها طابعها الخاص وعندما تُسجل وينتصر فريقك يكون الأمر عظيما للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سجلت هدف الانتصار بطريقة غريبة قليلا. سددت الكرة بـ"غل شديد" لتأمين الهدف بدلا من التسديد بباطن القدم. كانت النتيجة تشير للتعادل وأردت ضمان الهدف".

وعن سبب اللقطة الجدلية والوقوف على الكرة، تابع مهاجم الأهلي حديثه قائلا: "أحداث المباراة أجبرتني على ذلك".

وأوضح "أخرجت الكرة عند سقوط أحد لاعبي الزمالك قبلها مباشرة، ولكنني فوجئت بأحد أفراد الجهاز الفني لهم يطلب من اللاعبين عدم إعادة الكرة لنا كما هو معتاد. هذا الأمر استفزني بشدة".

وأشار "لا عيب على الإطلاق في الوقوف على الكرة. لا يوجد أي قانون يمنع ذلك ولا أفهم لماذا غضبوا بشدة من تلك اللقطة".

وشدد "الوقوف على الكرة ليس تقليلا من الزمالك على الإطلاق. انتصرنا عليهم في وقت سابق في ملعبهم ولم يحدث منا أي شيء وقتها".

وسجل فخري 13 هدفا مع الأهلي في الموسم الحالي ونجح 8 وشغل من قبل مركزي صانع الألعاب والجناح.

ويحلم مهاجم فريق 1999 في الأهلي بـ"المشاركة مع الفريق الأول للأهلي".

واستمر "أحلم بالتصعيد للفريق الأول وتواجدت من قبل في تدريبات الفريق في فترة باتريس كارتيرون ومحمد يوسف".

وأتم "كذلك تدربت لمدة أسبوع تحت قيادة ريني فايلر".

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