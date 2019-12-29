بالفيديو - الـVAR يقف مع كلوب.. ليفربول بشعار "بطل العالم" يهزم ولفرهامبتون

حمل شعار أبطال العالم في مباراة واحدة ويهزم ولفرهامبتون.. ليفربول يواصل انتصارته في الدوري الإنجليزي ويحقق فوزا جديدا ويواصل انطلاقته الرائعة.

وحقق ليفربول الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره في احتفالية رائعة بلقب كأس العالم للأندية.

ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه ليحتفل مع جماهيره بكأس العالم الأندية الذي فاز بها قبل أيام في قطر على حساب فلامنجو البرازيلي.

وهي المباراة الوحيدة التي ستشهد وضع شعار كأس العالم للأندية على قميص ليفربول بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف الفوز النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 55 في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 30 في المركز الثامن.

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وصف المباراة

كاد ليفربول أن يهز شباك ولفرهامبتون مبكرا في الدقيقة 4 بعد انطلاقة رائعة من أرنولد الذي أرسل عرضية قابلها صلاح بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وواصل صلاح نشاطه واخترق دفاع ولفرهامبتون وكاد أن يسجل الهدف لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل عليه.

ومرة أخرى سدد صلاح كرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء لكنها ذهبت في وسط المرمى وأمسك بها روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون.

سيطرة ليفربول على مجريات اللعب استمرت مع تراجع ولفرهامبتون للدفاع مع مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

إلى أن جاء الحل بقدم ساديو ماني الذي سجل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 42 بعد تمريرة من لالانا.

وأشار الحكم إلى وجود لمسة يد على لالانا قبل أن تصل الكرة إلى ماني وألغى الهدف.

قبل أن يقر حكام الفيديو بصحة الهدف وعدم وجود لمسة يد على لالانا قبل أن تصل الكرة إلى النجم السنغالي الذي وضعها في الشباك.

ليرد ولفرهامبتون سريعا على هدف تقدم ليفربول ويحرز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع في الشوط الأول عن طريق الإسباني بيدرو نيتو.

وكما كان الـVAR منصفا لليفربول في هدفه، كان منصفا مرة ثانية لبطل العالم وألغى هدف ولفرهامبتون بداعي التسلل.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق صلاح بهدف دون رد.

وفي الدقائق الأول من الشوط الثاني أجرى نونو سبريتو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون تبديلان بنزول رومان سايس وأداما تراوري بدلا من روبن نيفيز وديندونكر لتنشيط الهجوم.

لكن مستوى اللعب تراجع كثيرا في الشوط الثاني عن الأول.

ودفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بلاعب الوسط نابي كيتا بدلا من لالانا.

وقبل النهاية بدقائق قليلة شارك الثنائي جيمس ميلنر وديفوك أوريجي بدلا من فيرمينو وفينالدوم.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد.

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