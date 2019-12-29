الكشف عن البرومو الأول لقناة الزمالك الرسمية.. وظهور حازم إمام

أطلق نادي الزمالك، البرومو الأول لقناة النادي الرسمية، كاشفا عن قرب انطلاقها.

ونشرت القناة الرسمية لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فيديوهين كبروموهات للقناة التي اقترب موعد انطلاقها.

وشهدت البروموهات ظهور حازم إمام أسطورة نادي الزمالك التاريخية، بجانب نجوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

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البرومو أهر أيضا كريم حسن شحاتة الإعلامي الذي سيتواجد في القناة، بجانب إسماعيل يوسف، وعلي خليل، وطارق يحيى، وجمال حمزة، وعبد الواحد السيد، وعادل المأمور، وأيمن منصور، وسامي الشيشيني، وأيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الحليم ومدحت عبد الهادي، نجوم الزمالك السابقين.

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وينتظر نادي الزمالك انطلاق قناته الرسمية مطلع العام المقبل 2020.

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