إيهاب جلال: لم نستحق الخسارة أمام بيراميدز "الموفق"

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

إيهاب جلال وياسر سالم في الجهاز الفني لنادي المصري

يرى إيهاب جلال المدير الفني للمصري، أن فريقه قدّم مباراة جيدة أمام بيراميدز في كأس الكونفدرالية.

المصري خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام مواطنه بيراميدز على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

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وصرّح جلال بعد المباراة: "العصبية سيطرت على أداء بعض اللاعبين، وارتكبنا بعض الأخطاء، وبيراميدز حالفه توفيق كبير".

وأضاف في حديثه لـ بي إن سبورتس: "لدينا مرونة في التشكيل، وسعيدو سيمبوري أدى بشكل مميز".

وأكمل: "المباراة كانت جيدة، لا أرى أننا نستحق الخسارة".

وبرر الهزيمة: "هذه هي كرة القدم، بعض الأخطاء منا ومن التحكيم تسببت في خسارتنا".

وأتم: "لكن الأداء جيد عموما ولا تزال المنافسة قائمة في المجموعة".

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما انفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 9 نقاط.

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