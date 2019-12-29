مستشفى الأهلي - وحيد جاهز.. وأجايي يخضع لأشعة للاطمئنان على إصابته

أجرى محمود وحيد لاعب الأهلي أشعة على وجه قدمه بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مران الفريق قبل مباراة بلاتينوم بطل زيمبابوي.

وأكدت الأشعة جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات.

وغاب وحيد عن المباراة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك جونيور أجايي في المباراة لكنه غادر الملعب مصابا في العضلة الخلفية.

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ويجري النيجيري يوم الأحد أشعة للاطمئنان على إصابته ولتحديد موعد مشاركته في التدريبات.

وينتظم يوم الأحد رمضان صبحي في برنامجه العلاجي بعدما حصل على راحة يوم السبت.

ويعاني رمضان من تمزق في العضلة الخلفية سيبعده عن الملاعب حتى نهاية يناير المقبل.











































































































































































































































































































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