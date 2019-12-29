كلوب: كل من تواجد ضد ليستر سيكون حاضرا أمام وولفرهامبتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن قائد الريدز جوردن هندرسون سيكون جاهزًا للعب أمام وولفرهامبتون، كما أشار إلى عدم وجود إصابات جديدة في صفوف الفريق.

كان هندرسون قد تعرض لإصابة خفيفة في ساقه، والتي خرج على إثرها من الملعب في مباراة ليفربول الأخيرة ضد ليستر سيتي، ولكن المدير الفني الألماني أكد أنها لن تؤثر على جاهزيته لمباراة الأحد أمام وولفرهامبتون، مشيرًا إلى تواجد نفس اللاعبين الـ 18 الذين اختارهم في مباراة البوكسينج داي أيضًا.

وقال كلوب عن حالة لاعبي الفريق البدنية: "جميع من تواجدوا في مباراة ليستر سيكونون حاضرين أمام وولفرهامبتون، لا يزال علىّ انتظار التقييم النهائي لحالة اللاعبين، ولكن ليس هناك أية مشاكل تلوح في الأفق".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هندرسون لقد شعر ببعض الآلام في ساقه، ولكنه سيكون جاهزًا للعب".

يأتي ذلك بينما يستعد ليفربول لاستئناف جدول مبارياته المزدحم في الفترة الحالية بمواجهة وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد مساء الأحد، ومن جانبه، أوضح المدرب الأفضل في العالم أن تدريب السبت هو ما حدد اختياراته لتشكيل الفريق الأساسي أمام الذئاب.

وتابع "ربما نقوم ببعض التغييرات، وهناك العديد من العوامل التي نبني عليها اختياراتنا للتشكيل. لقد لعبنا مباراة رائعة أمام ليستر وسنخوض مباراة أخرى بعدها بثلاثة أيام بينما حصلت بعض الفرق الأخرى على يومين فقط كفاصل بين المباراة الماضية والتي تليها، لذلك يتساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكاننا البدء الأحد بالتشكيل نفسه الذي بدأنا به مباراة الخميس".

وأكمل "إذا طلب أحد اللاعبين رؤية طبيب الفريق، فهذا يعني أننا سيتعين علينا التفكير في القيام ببعض التغييرات. أعتقد أننا نقوم بعمل رائع حتى الآن في هذه الفترة الأكثر ازدحامًا بالمباريات من عمر الموسم، وأتمنى أن يحالفنا الحظ في المستقبل أيضًا، لأن وضعنا الحالي ليس مثاليًا".

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي، علما بأنه لعب مباراتين أقل.

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