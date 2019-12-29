الأشعة تثبت إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس

أثبتت الأشعة الطبية التي أجريت يوم الأحد إصابة سعد سمير لاعب الأهلي بقطع في وتر أكيلس.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وسيخضع المدافع البالغ عمره 30 عاما لعملية جراحية خلال أيام قبل أن يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأصيب سعد في مباراة الأهلي وبلاتينوم بطل زيمبابوي يوم السبت والتي حسمها فريقه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغادر سعد ملعب السلام في الدقيقة 12 ليحل رامي ربيعة بديلا له.

والإصابة بقطع في وتر أكيلس قد يمتد بسببها غياب اللاعب عن المباريات إلى 6 أشهر أو أكثر، وهي الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك في يونيو الماضي ولم يشارك حتى الآن في المباريات.

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وشارك سعد في مباراتين بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

والإصابة هي الثانية لسعد في العام الحالي بعدما تعرض لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة في إبريل الماضي أبعدته عن المباريات لمدة 3 أشهر.

والموسم الحالي هو الثامن لسعد مع المارد الأحمر بعد عودته من المصري الذي لعب له موسما على سبيل الإعارة.

وارتدى سعد قمصان اتحاد الشرطة والنصر الليبي والمقاولون العرب ومثل مصر في 11 مباراة دولية وكان ضمن قائمة الفراعنة في كأس إفريقيا 2017 ومونديال 2018.











































































































































































































































































































في غياب سعد، ما هو التشكيل الأمثل للأهلي؟

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