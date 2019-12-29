تغريدة - نجوم مصر يدعمون سعد سمير

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 10:53

كتب : FilGoal

سعد سمير - الأهلي

دعم نجوم كرة القدم المصرية سعد سمير مدافع الأهلي بعد تعرضه لإصابة قوية يوم السبت ستبعده كثيرا عن الملاعب.

سعد سمير

النادي : الأهلي

ولم يقدر سعد على إكمال مباراة الأهلي وبلاتينوم بطل زيمبابوي والتي حسمها فريقه بهدفين دون رد.

وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب البالغ عمره 30 عاما بقطع في وتر أكيلس مما قد يحرمه من المشاركة في المباريات لأكثر من 6 أشهر.

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ويستعرض FilGoal.com كيف دعم النجوم زميلهم المصاب.

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