تغريدة - نجوم مصر يدعمون سعد سمير
الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 10:53
كتب : FilGoal
دعم نجوم كرة القدم المصرية سعد سمير مدافع الأهلي بعد تعرضه لإصابة قوية يوم السبت ستبعده كثيرا عن الملاعب.
سعد سمير
النادي : الأهلي
ولم يقدر سعد على إكمال مباراة الأهلي وبلاتينوم بطل زيمبابوي والتي حسمها فريقه بهدفين دون رد.
وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب البالغ عمره 30 عاما بقطع في وتر أكيلس مما قد يحرمه من المشاركة في المباريات لأكثر من 6 أشهر.
ويستعرض FilGoal.com كيف دعم النجوم زميلهم المصاب.
إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه ..الف سلامة عليك يا سعد ان شاءالله ترجع احسن من الأول 🙏 pic.twitter.com/3GstNr4dE8— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) December 29, 2019
الف مليون سلامه عليك يا سعد ربنا يتم شفاك علي خير وان شاء الله ترجع اقوي واحسن من الاول pic.twitter.com/hVgwCU7hGI— Walid Soliman (@Walid11Soliman) December 29, 2019
كن علي يقين يا صديقي أن حكمة الله سبحانه و تعالي خير من الم الابتلاء،و أن صبرك و إصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج،ابقي صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائما و تأكد أن كرم الله لن يتأخر{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}،هترجع أقوي أنا متأكد،ألف سلامه عليك @SSamir— SherifEkramy (@SEkramyofficial) December 29, 2019
الف سلامه عليك يا سعد ان شاء الله ترجع احسن من الأول ربنا يرجعك لينا بالسلامه يا حبيبي@SSamir— Ayman Ashraf (@aymanashraf) December 29, 2019
@SSamir ألف مليون سلامة عليك يا حبيبى وترجع راجل كعادتك أحسن من الأول وقدر الله وماشاء فعل ومنتظرين عودتك بقوة للفريق— Sherif Abd Elfadil (@sherifabdlfadil) December 29, 2019
الف سلامه ياسعد وان شاء الله ترجع احسن من الاول وترجعلنا بالسلامه ان شاء الله ياحبيبي ❤️❤️ pic.twitter.com/iBajvpf1DG— Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) December 29, 2019
سلامتك يا سعد شفاك الله و عفاك و ترجع احسن من الاول ان شاء الله 🙏🏼 ♥️ @SSamir pic.twitter.com/2DMAet6cGv— Omar Gaber (@omargaber) December 29, 2019
ألف سلامة عليك يا سعد ده ابتلاء واختبار من ربنا علشان ربنا بيحبك بإذن الله انت قادر بعزيمتك وإرادتك ترجع أقوى وتكسر الدنيا ربنا يشفيك ويعافيك ياحبيبى 🙏🙏 @SSamir— Amr elsolia (@amrelsolia) December 29, 2019
سلامتك يا حبيبي إن شاء الله هترجع أحسن من الأول ❤️ 💪 @SSamir pic.twitter.com/XETpLuuxuB— Mohamed ibrahim (@mibrahimoff) December 29, 2019
سلامتك يا سعد، إن شاء الله ترجع أقوى من الاول ❤️ 💪🏼 @SSamir— Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) December 29, 2019
@SSamir الف سلامة يا حبيبى و ترجع احسن و اقوى ان شاء الله 💪— Mohamed Geddo (@Geddo) December 29, 2019
طالع أيضا
فايلر يوضح سبب كثرة الإصابات في الأهلي
وليد سليمان رابع أفضل هداف قاري للأهلي