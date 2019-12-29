تغريدة - نجوم مصر يدعمون سعد سمير

كن علي يقين يا صديقي أن حكمة الله سبحانه و تعالي خير من الم الابتلاء،و أن صبرك و إصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج،ابقي صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائما و تأكد أن كرم الله لن يتأخر{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}،هترجع أقوي أنا متأكد،ألف سلامه عليك @SSamir