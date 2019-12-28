صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس

أشعل الهلال السوداني المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، بفوزه على مضيفه النجم الساحلي 1-0 في ملعب رادس، بالجولة الثالثة.

وسجل أطهر الطاهر هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ليرفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي، لكنه يتقدم عليه في المواجهات المباشرة.

وواصل المصري حمادة صدقي مدرب الهلال تفوقه على الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ليكون قد هزمه مرتين وتعادل مرة في 3 صدامات بينهما.

ويعد هذا الانتصار هو الأول تاريخيا للهلال على أرض النجم الساحلي.

ويلعب الأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المباراة الثانية بالمجموعة اليوم السبت.

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النجم الساحلي كان قريبا من التقدم في النتيجة بواسطة قائده المخضرم ياسين الشيخاوي في الدقيقة 17، لكن تسديدته جانبت القائم.

التهديد الثاني جاء بواسطة عمار الجمل بتسديدة في الدقيقة 27، تصدى لها حارس مرمى الهلال.

الهلال اكتفى بالدفاع في الشوط الأول لدرجة أن استحواذ النجم الساحلي على الكرة وصل أحيانا إلى 78%، لكن أطهر الطاهر ظهير السودانيين حاول المناوشة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34 دون نجاح.

عمار الجمل عاد للتهديد من جديد في الدقيقة 42، لكن جمال سالم تصدى مجددا.

في الشوط الثاني صدم الهلال جماهير ملعب رادس بهدف أول رائع من تسديدة قوية بواسطة أطهر الطاهر الذي سجل للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفه في شباك الأهلي بالجولة الماضية.

ليلجأ جاريدو إلى دكة بدلائه ويدفع بالثنائي محمد أمين بن عمر، وإيهاب المساكني في الدقيقة 66.

النجم الساحلي اندفع للهجوم في الدقائق التالية، وكاد أن يتعادل في الدقيقة 87 برأسية حازم الحاج حسن، لكنها علت العارضة.

ورغم احتساب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، إلا أن المباراة انتهت على تفوق الهلال.

الهلال إلى الصدارة.

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