مؤتمر إيهاب جلال: نُجهز الجميع لتفادي الغيابات.. والفريقان كتاب مفتوح

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي عن هدفه لتجهيز جميع اللاعبين حتى لا يتأثر الفريق بالغيابات قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني المصري من الإصابات التي أبعدت أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة، أبرزها أحمد جمعة هداف الفريق وبهاء مجدي وعماد فتحي الذي تعرض للإصابة.

ويأمل المدير الفني في سرعة تماثل أحمد جمعة قائد هجوم الفريق للشفاء نظرا لما يمتلكه من خبرات تُسهم بشكل كبير في تطور الأداء الهجومي للفريق.

وأضاف إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي أن لاعبي الفريق في حالة تركيز تام في مباراة بيراميدز والتي يخوضها الفريق بهدف الفوز سعيا لتصدر المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي.

وتابع أن المباراة التي جمعت بين الفريقين قبل أيام ببطولة الدوري جعلت من كلا الفريقين كتابا مفتوحا للآخر.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري بمباراة الكرات الثابتة.

وأتم على تقديره التام لفريق بيراميدز بما يضمه من لاعبين متميزين في كافة الخطوط.

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