تشكيل الزمالك - مفاجأة.. مصطفى محمد احتياطي وبنشرقي يقود الهجوم

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 13:48

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

في مفاجأة غير متوقعة، قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن يبدأ بأشرف بنشرقي مهاجما أمام زيسكو يونايتد يوم السبت في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فضل كارتيرون ألا يبدأ مصطفى محمد المباراة، وفي المقابل سيلعب محمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو منذ البداية.

ويحل الزمالك ضيفا على بطل زامبيا وتنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني

وسط الملعب: أحمد سيد "زيزو" - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - محمد أوناجم

الهجوم: أشرف بنشرقي

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد

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