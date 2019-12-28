نظرة على منافس الزمالك.. نقاط قوة وضعف زيسكو يونايتد

بعد خسارة وفوز. يدخل الزمالك مباراة زيسكو يونايتد أملا في نتيجة إيجابية تعيد الهدوء للقلعة البيضاء.

يخوض الزمالك اليوم السبت مباراة هامة ضد زيسكو يونايتد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مباراة يسعى الزمالك فيها لتحقيق نتيجة إيجابية حتى يضمن بها المواصلة في المنافسة على بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، إذ يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر.

ويقدم لكم FilGoal.com نظرة شاملة لأهم ما يخص فريق زيسكو يونايتد قبل مواجهة الزمالك.

زيسكو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع بريمرو دي أوجوستو في افتتاح دور المجموعات بهدف لكل فريق ثم الخسارة من مازيمبي في الجولة الثانية بهدفين لهدف.

زيسكو تأهل لهذا الدور بعدما أطاح بفريق يانج أفريكانز التنزاني بعد الفوز عليه 3-2 بمجموع المباراتين في دور الـ 32.

وضع الفريق محليا

يتصدر زيسكو الدوري الزامبي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع فريق نابسا ستارز بنفس الرصيد من النقاط، لكن بمباراتين أقل، إذ لعب زيسكو 12 مباراة، بينما لعب فريق نابسا 14 مباراة.

خلال الـ 12 مباراة، حقق زيسكو الفوز في 10 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وخسر أيضا مرة واحدة، ونجح لاعبوه في تسجيل 25 هدفا، فيما استقبلوا سبعة أهداف.

آخر مباراة محلية للفريق انتهت بالفوز على نادي أكاديمية كابوي بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

أسلوب اللعب وأبرز اللاعبين

يقود الفريق فنيا المدير الفني الزامبي جورج لواندامينا، والذي تولى تدريب الفريق في فترتين. الأولى كانت في 2014 حتى 2016، وحقق فيها لقب الدوري الزامبي مرتين، ثم رحل وعاد في أبريل الماضي، ونجح في الفوز بلقب الدوري مجددا.

يلعب جورج لواندامينا دائما بطريقة 4/4/2 بأسلوب هجومي. والفريق يسجل أهداف كثيرة، بمعدل جيد. هدفان في كل مباراة، ولكن يعيبه دائما الاندفاع الهجومي على حساب الدفاع.

خط الهجوم الأبرز

يمثل خط هجوم زيسكو أقوى خطوطه في الملعب، إذ يعتمد لواندامينا على نقل الكرة بشكل سريع وكثرة اللعب على الأطراف للاستفادة من وجود كثافة عددية للفريق داخل منطقة جزاء الخصم.

يقود هجوم الفريق، الثنائي جيسي ويري، ووينستون كالينجو، إذ نجح الثنائي في تسجل 15 هدفا في الدوري المحلي من أصل 25 هدفا سجلهم الفريق في البطولة.

سجل جيسي ويري 10 أهداف، وسجل كالينجو 5 أهداف. كذلك سجل ويري هدفين في دوري أبطال إفريقيا، وسجل وكالينجو هدفا وحيدا.

بجانب الثنائي ويري، وكالينجو يأتي صانع ألعاب الفريق إينوك سابوموكاما المسؤول عن هجمات الفريق، وصناعة الفرص لجيسي ويري، ووينستون كالينجو، ونجح إينوك في صناعة 7 أهداف مع فريقه محليا خلال الموسم الحالي.

حارس الفريق وقائده جاكوب باندا يعد من أهم العناصر في الفريق، وأقدم لاعب في قائمة زيسكو. إذ يلعب مع الفريق منذ موسم 2005 ويتمتع بخبرات كبيرة أيضا على المستوى الدولي بمشاركته مع منتخب زامبيا في 28 مباراة دولية.

مشاكل خط الوسط والدفاع

يعاني زيسكو دفاعيا بشكل كبير برغم أن الفريق استقبل 7 أهداف في الدوري المحلي، إلا أنه يعاني من ضعف في خط الدفاع في التمركز الدفاعي، وأيضا التعامل مع الكرات العرضية، والتي قد تكون فرصة لمصطفى محمد مهاجم الزمالك في أن يسجل من إحدى الكرات العرضية.

في خط الوسط يعتمد لواندامينا على كوادري كولا، وأدريان تشاما، ولكن يعيب الثنائي ضعف التغطية الدفاعية، وهو ما يسبب مساحات كثيرة للفريق ظهرت في مباراة مازيمبي، مما ساعد الفريق الكونغولي على الاختراق من عمق ملعب زيسكو.

اختر تشكيل الزمالك المثالي في رأيك للقاء زيسكو يونايتد.

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