محامي السعيد يجيب.. هل طلب الزمالك اللاعب؟

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 11:41

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

أوضح أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد نجم بيراميدز أن الأخير تلقى عروضا عديدة مع اقتراب نهاية عقده مع فريقه الحالي.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الزمالك

وقال عبد العزيز عبر قناة إم بي سي مصر:"السعيد تلقى عروضا كثيرة ندرسها حاليا".

وبسؤاله، هل الزمالك طلب اللاعب، رد عبد العزيز "لا أستطيع الكشف عن الأندية التي قدمت العروض، لكن يوجد كلام من وكلاء".

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ونفى عبد العزيز أن يكون الأهلي من ضمن الأندية التي ترغب في انتداب اللاعب المخضرم البالغ عمره 34 عاما.

وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز في يونيو المقبل وقال لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق إنه سيستمر مع ناديه الحالي حتى نهاية العقد. (التفاصيل)

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يفكر في التعاقد مع اللاعب، والسعيد بدوره لا يمانع ارتداء القميص الأبيض. (التفاصيل)

ورغم سنه الكبيرة، إلا أن لاعب مصر في مونديال 2018 لا يكف عن التألق ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف.

ويتبقى هدف وحيد للسعيد ليصبح تاسع لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف على الأقل في بطولة الدوري.

ويحل السعيد ورفاقه ضيوفا على المصري يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.

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