التشكيل المتوقع للأهلي - ربيعة وأزارو أساسيان أمام بلاتينوم

سيقود وليد أزارو هجوم القلعة الحمراء يوم السبت أمام بلاتينوم على أن يعود جونيور أجايي لوسط الملعب بعدما كان رأس الحربة في مواجهة الاتحاد.

ومن المتوقع أن يعيد ريني فايلر، مدرب الأهلي، رامي ربيعة لخط الدفاع ضد بطل زيمبابوي.

ويبحث الأهلي عن انتصاره الثاني تواليا في دوري أبطال إفريقيا حين يستضيف بلاتينوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

وسط الملعب: أجايي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - حسين الشحات

الهجوم: أزارو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1 وتايم سبورتس التردد الأرضي.

أنت برأيك، ما التشكيل الأمثل للأهلي؟

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