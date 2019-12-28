مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي وقمم نارية

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 00:59

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

جمعة مثيرة انتهت والآن موعدنا مع سبت كروي ناري.. فأهلا بكم.

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الإثارة ستكون حاضرة ومضمونة في دوري أبطال إفريقيا.

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الزمالك يحل ضيفا على زيسكو يونايتد في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 1.

وفي السادسة مساءً، يلعب النجم الساحلي أمام الهلال ضمن مجموعة الأهلي على بي إن سبورتس 1.

صن داونز يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب الوداد الرياضي المغربي أمام بترو أتليتكو الأنجولي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي قمة مصرية مرتقبة، يلعب الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية في السابعة والنصف مساءً على أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

وجولة جديدة تنطلق في الدوري الإنجليزي..

برايتون يواجه بورنموث في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويلعب نيوكاسل أمام إيفرتون في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويحل أستون فيلا بتواجد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن ضيفا على واتفورد في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي نفس التوقيت، يلعب ساوثامبتون أمام كريستال بالاس على بي إن سبورتس 6.

وفي السابعة والنصف مساءً، يحل ليستر سيتي ضيفا على وست هام على بي إن سبورتس 2.

ويستضيف نورويتش سيتي نظيره توتنام في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بيرنلي على بي إن سبورتس 2.

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الأهلي الزمالك الإسماعيلي الاتحاد في إفريقيا البطولة العربية

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