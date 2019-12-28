نظرة على منافس الأهلي – بلاتينيوم.. ميزة هجومية وضعف دفاعي

سرعة في الارتداد الهجومي لكن ينقصه خبرة تسجيل الأهداف، وضعف دفاعي واضح.

هذا ما يمكن تلخيصه عن بلاتينيوم الزيمبابوي منافس الأهلي المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

فكيف تأهل بلاتينيوم لمرحلة المجموعات وماذا فعل في أول مباراتين؟

تأهل الفريق لدور المجموعات عقب الفوز على يونياو دي سونجو الموزمبيقي بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي دور الـ32.

ولكن بداية بلاتينيوم في دور المجموعات لم تكن جيدة أبدا إذ سقط أمام الهلال السوداني بهدفين لهدف، ومن النجم الساحلي بثلاثية دون رد.

وضع بلاتينيوم محليا

نجح الفريق في الفوز بلقب الدوري الزيمبابوي منذ أسبوعين للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حسم اللقب في الجولة الأخيرة بالفوز على كابس يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

وجمع بلاتينيوم 62 نقطة من 34 مباراة إذ حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 11 مباراة وتعرض للخسارة في 6 مباريات.

ونجح لاعبوه في تسجيل 34 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.

أسلوب لعب الفريق

الناحية الهجومية

يقود بلاتينيوم فنيا المدير الفني ليزوي سوي والذي تولى تدريب الفريق في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

يعتمد ليزوي على طريقة 3-5-2، أسلوب الفريق دفاعي بشكل كبير حيث يركز ليزوي على دفاع المنطقة وانتظار الخصم.

وفي الشكل الهجومي يلعب على الكرات العالية المرسلة من الدفاع للثنائي الأمامي بيرفيكت شيكويندي وألبيرت أيوندي.

بلاتينيوم ليس بالفريق المنظم القوي الذي قد يشكل أي ازمات للأهلي فقد ظهرت الفوارق الفنية خلال مباراتيه ضد الهلال والنجم الساحلي.

الفريق يعاني هجوميا من ضعف في التسجيل إذ أنه سجل 34 هدفا في 34 مباراة بالدوري أي هدف في كل لقاء وذلك بسبب قلة عدد اللاعبين الهدافين للفريق وضعف ثنائي الهجوم الأمامي بيرفيكت شيكويندي وألبيرت أيوندي.

المميز في بلاتينيوم هجوميا هو سرعة ارتداد الفريق وسرعة لعب المرتدات عن طريق الكرات العالية وأيضا قدرتهم في التعامل مع العرضيات.

الناحية الدفاعية

يعاني بلاتينيوم من مشاكل كثيرة في الدفاع على الرغم من أن المدرب يلعب بكثافة عدديه تصل أحيانا لوجود 5 لاعبين في خط الدفاع.

وجميع الأهداف الخمسة التي استقبلها الفريق في دوري الأبطال كانت من داخل منطقة الجزاء وهذا يوضح مدى ضعف التمركز والتنظيم الدفاعي الذي يعاني منه.

أبرز اللاعبين

أحد أبرز لاعبي الفريق هو صانع الألعاب نيفر تيجيري الذي سجل 3 أهداف مع الفريق في الدوري وصنع 8 آخرين.

مع تيجيري يأتي المهاجم بيرفيكت شيكويندي والذي نجح في تسجيل 6 أهداف محليا مع الفريق ورفيقه الذي يلعب بجواره ألبيرت أيوندي الذي سجل 5 أهداف مع الفريق.

ويسعى الأهلي للفوز الثاني له على التوالي في دور المجموعات ليواصل ملاحقة النجم الساحلي على صدارة المجموعة.

وحصد الأهلي ثلاث نقاط فيما يتصدر النجم الساحلي المجموعة بست نقاط، ويأتي الهلال ثالثا بثلاث نقاط.

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