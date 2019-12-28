تشكيل الزمالك المتوقع - عبد الغني ظهير وزيزو أساسي ضد زيسكو

في ظل إصابة الظهير الأيمن الوحيد في الفريق، سيضطر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك للدفع بمحمد عبد الغني في ذلك المركز يوم السبت ضد مضيفه زيسكو يونايتد.

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على بطل زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الزمالك أن ينتفض بعد خسارة وتعادلين في آخر 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز.

وسيدفع الفرنسي كارتيرون بأحمد سيد "زيزو" منذ البداية في وسط الملعب الذي يستمر فيه يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

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والتشكيل المتوقع للزمالك هو:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني

وسط الملعب: زيزو - فرجاني ساسي - أوباما - طارق حامد - بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

أنت برأيك، ما التشكيل الأمثل للزمالك؟

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