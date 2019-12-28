راكيتيتش بعد عودته لتشكيل برشلونة الأساسي: لا أعلم ما الذي حدث.. ابتسامتي رجعت

بعدما سيطر عليه الحزن وهو يجلس على دكة البدلاء وراوده عقله بترك القلعة الكاتالونية، تبدل الحال وباتت الابتسامة لا تفارق إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، لما لا وقد عاد إلى الميدان.

إيفان راكيتيتش النادي : برشلونة برشلونة

شارك الكرواتي أساسيا في مباراة واحدة فقط من أول 13 جولة في الدوري الإسباني، لكن بداية من مواجهة أتليتكو مدريد، التي حسمها فريق بلاوجرانا بهدف الساحر ليونيل ميسي، رجع راكيتيتش أساسيا في كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقال لاعب إشبيلية السابق في حواره مع صحيفة Sportske Novosti الكرواتية:"السؤال الأهم هل أنا قادر على اللعب في برشلونة أم لا؟ إن كنت قادرا على اللعب، فإن برشلونة أفضل مكان لي. سنرى ما سيحدث، لكني أستعد للمساهمة بأكبر قدر ممكن مع الفريق في الموسم الحالي".

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن راكيتيتش يفكر في الرحيل عن برشلونة، خاصة مع اهتمام أندية عديدة بالحصول على خدماته منها إنتر ميلان الإيطالي.

وأضاف راكيتيتش (31 عاما) "أنا هنا منذ 5 مواسم ونصف، قضيت أهم أيام في برشلونة. مقتنع أن الأفضل سيأتي. لا أفكر في أي شيء سوى برشلونة. في كرة القدم عليك الاستعداد لأي شيء ممكن، لكني أركز على البقاء هنا. سعيد جدا وفخور بوجودي هنا. أشياء كثيرة حدثت لا يمكن أن تتغير، لكن هدفي هو اللعب مع برشلونة".

وأردف وصيف مونديال 2018 مع كرواتيا "أصل سعيدا لمقر التدريبات، ابتسامتي عادت، وأريد اللعب. مصمم على فعل أي شيء ممكن لأحظى بثقة النادي، المدربين، زملائي، والجمهور. لا أعلم ما الذي تغير. في الشهور الأخيرة حاولت تقديم أفضل ما لدي في كل حصة تدريبية وفي كل مباراة، انتظرت الفرصة، جاءت، وأريد استغلالها".

وأتم اللاعب الأسبق لبازل وشالكه "عمري 31، أفضل سن للاعب الكرة، أريد اللعب. لم أتحدث مع فالفيردي، أشعر بالسعادة وأنا ذاهب للمران وأستعد بأفضل شكل ممكن لكل مباراة، في النهاية المدرب هو من يقرر من يلعب".

وشارك راكيتيتش في 17 مباراة بالموسم الحالي وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويحل برشلونة يوم السبت ضيفا على جاره إسبانيول في الجولة 19 من الدوري الإٍسباني.

ويتصدر رفاق راكيتيتش ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد.

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