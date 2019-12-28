تقرير: ريال مدريد يستعد لضم لاعب وسط نابولي

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني مستعدا لضم فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ريال مدريد سيقدم عرضا من أجل ضم الإسباني في الصيف المقبل بقيمة 70 مليون يورو.

وقد لا يرفض أوريليو دي لاورينيتس عرض الملكي المُقدم إذ تعاقد مع اللاعب قادما من ريال بيتيس الإسباني الصيف قبل الماضي مقابل 30 مليون يورو.

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ويعد لاعب الوسط البالغ 23 عاما من عناصر نابولي الأساسية منذ انضمامه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق وخليفته جينارو جاتوزو.

الإسباني خلال موسم ونصف بقميص البارتينوبي خاض 61 مباراة سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وساهم في الصيف الماضي لقيادة منتخب إسبانيا للفوز بكأس أمم أوروبا تحت 21 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والفوز بجائزة أفضل لاعب.

وفي الوقت ذاته بدأ نابولي التفكير في تعزيز خط وسطه بشكل مباشر في سوق الانتقالات الشتوية، إذ يتواجد السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب وسط سيلتا فيجو الإسباني وأيضا الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب أرسنال الإنجليزي على رأس القائمة.

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