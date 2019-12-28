مورينيو: هل تتذكرون كالتشوبولي؟ لقد بدأت مهمتي وتوتنام متخلف بـ12 نقطة!

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 12:04

كتب : FilGoal

مورينيو

شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام على صعوبة المنافسة على التأهل للموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا في ظل احتلال ناديه للمركز السادس حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"بدأت مهمتى والفريق متخلف (عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال) بـ12 نقطة. -12، كثير. قد تقولون لي: منذ أيام كنت على بعد 3 نقاط وكانت الفرصة سانحة ليصبح الفارق صفر، هذا صحيح".

وواصل المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد "لكن المشكلة أنه خلال عملية تعويض النقاط لن تفوز دائما، والآخرون لن يخسروا دائما. صعب جدا تقليص الفارق من 12، 9، 8، صفر، نحن على بعد 3 نقاط الآن وسنحاول الارتقاء أكثر. حين نبدأ الموسم المقبل بنفس رصيد النقاط مثل الأندية الأخرى، ستكون قصة مختلفة".

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واستدرك مورينيو (56 عاما) "لكن الأمر صعب الآن، واللاعبون يشعرون بذلك. لذلك مهمتنا ليست سهلة، لكن سنحاول. بعد فضيحة كالتشوبولي (التي هبط على إثرها يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في 2006) بعض الفرق بدأت الموسم التالي بنقاط منقوصة، ناقص 6، ناقص 10، ناقص 8. لعبت حتى نهاية الموسم ورأيتم كيف تأثروا بذلك".

ويبتعد فريق سبيرز بثلاث نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب ويوم السبت يحل الأول ضيفا على نورويتش سيتي في الجولة 20 من الدوري.

وحقق مورينيو نتائج طيبة مع توتنام منذ خلافته للمدرب ماوريسيو بوكيتينو، ففي 7 مباريات خاضها بالدوري فاز 5 مرات وخسر مرتين.

وفي ظل قوة المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا للأندية، مهمة مورينيو ليست سهلة في قيادة توتنام لدوري الأبطال.

وتأهل مورينيو مع رفاق هاري كين للدور ثمن النهائي من النسخة الحالية للبطولة ويستعد لمواجهة لايبزيج الألماني.

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