مجموعة الزمالك – بريميرو ومازيمبي يتعادلان لمصلحة الأبيض

تعادل بريميرو دي أوجوستو مع مازيمبي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

تقدم مازيمبي، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في المباراة التي أقيمت على استاد سيداد يونيفيرستاريا في أنجولا، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

سجل رينفورد كالابا هدف مازيمبي الأول، وتعادل كريستوفاو مابالولو هدف التعادل لبريميرو دي أوجوستو.

التعادل رفع رصيد مازيمبي للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد بريميرو دي أوجوستو للنقطة الثانية في المركز الرابع والأخير.

وبذلك يستمر الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف مازيمبي، وقبل مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو غدا السبت.

الأهداف

هدف مازيمبي الأول جاء في الدقيقة التاسعة. عرضية من الجهة اليمنى عن طريق إيساما مبيكو، وقابلها رينفورد كالابا برأسية رائعة في المرمى.

وجاء التعادل سريعا في الدقيقة الـ12. ركنية قابلها داني ماسونجونوا برأسية تصدى لها الحارس، وتابعها كريستوفاو مابولولو في المرمى مسجلا التعادل.

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وكاد أصحاب الأرض يسجلون هدفا ثانيا في الدقيقة الـ37 بعد كرة وصلته داخل الست ياردات لكنه يصوب فوق المرمى.

ويلتقي مازيمبي وبريميرو دي أوجوستو مجددا في الكونغو يوم 10 يناير، في الجولة الرابعة.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد في زامبيا مساء غد السبت، في المباراة الأخرى للجولة الثالثة في المجموعة.

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