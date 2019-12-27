قائمة الأهلي – عودة ربيعة وياسر إبراهيم وغياب مروان محسن أمام بلاتينيوم

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 18:26

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

رامي ربيعة - الشحات - وادي دجلة - الأهلي

عاد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم للظهور من جديد في قائمة الأهلي، وذلك استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي يستضيف بلاتينيوم في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي استقر على ضم 21 لاعبا في قائمة فريقه للمواجهة الإفريقية.

أخبار متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم.. وجلسة بين فايلر وجهازه المعاون الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي التائب يحدد الموعد المبدئي لمباراة اعتزاله أمام الأهلي التائب: جوزيه وراء عدم انضمامي للأهلي.. ومفاوضات الزمالك لم تكن جدية

وشهدت قائمة الأهلي عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو.

وخسر الأهلي مباراته الأولى في مجموعات إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينتصر على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

بينما خسر بلاتينيوم الجولة الأولى أمام الهلال والجولة الثانية أمام النجم الساحلي، ليقبع في المركز الأخير في المجموعة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم من هنا

اقرأ أيضا:

ماذا قال سيد عبد الحفيظ قبل مواجهة بلاتينيوم

تفاصيل مران الزمالك الأخير في زامبيا

كل ما قاله كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل لقاء زيسكو

مفاجأة من رئيس الزمالك للاعبيه بشرط

بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس

في إفريقيا الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عاد إليكم من جديد فكونوا على الموعد.. رسميا – إبراهيموفيتش إلى ميلان 6 دقيقة | أوروبا
"مانشستر سيتي كاد أن يتعاقد مع ميسي عن طريق الخطأ" 10 دقيقة | أوروبا
مجموعة الزمالك – بريميرو ومازيمبي يتعادلان لمصلحة الأبيض 32 دقيقة | إفريقيا
مصدر في بيراميدز لـ في الجول: سنحقق مطالب عبد الله السعيد لتمديد عقده معنا 47 دقيقة | الدوري المصري
صن: المعلقون الصينيون يتجاهلون أوزيل في مباريات أرسنال 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المصري – عودة العراقي وفريد شوقي لمباراة بيراميدز في الكونفدرالية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك