قائمة الأهلي – عودة ربيعة وياسر إبراهيم وغياب مروان محسن أمام بلاتينيوم

عاد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم للظهور من جديد في قائمة الأهلي، وذلك استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي يستضيف بلاتينيوم في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي استقر على ضم 21 لاعبا في قائمة فريقه للمواجهة الإفريقية.

وشهدت قائمة الأهلي عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو.

وخسر الأهلي مباراته الأولى في مجموعات إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينتصر على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

بينما خسر بلاتينيوم الجولة الأولى أمام الهلال والجولة الثانية أمام النجم الساحلي، ليقبع في المركز الأخير في المجموعة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم من هنا

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