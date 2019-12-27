بسبب الإصابات.. رسميا – ليفربول يسترجع مدافعه المعار لـ شتوتجارت

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 18:59

كتب : زكي السعيد

نات فيليبس - ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن فسخ إعارة مدافعه ناثانييل فيليبس إلى شتوتجارت الألماني، واستعادته بدءا من 1 يناير المقبل.

فيليبس (22 عاما) لعب معارا لـ شتوتجارت منذ مطلع الموسم الجاري، وكان مقررا أن تمتد إعارته حتى الصيف المقبل، لكن ليفربول عجّل بعودته إلى المرسيسايد.

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية بسبب إصابة ديان لوفرين، وجويل ماتيب، مما فتح الباب أمام عودة فيليبس.

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وشارك فيليبس في 11 مباراة مع شتوتجارت بدوري القسم الثاني الألماني هذا الموسم قبل عودته لـ ليفربول.

واضطر يورجن كلوب مدرب الفريق إلى الاعتماد على قائده جوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع خلال مباراة مونتيري المكسيكي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيكون فيليبس قادرا على المشاركة في مباريات ليفربول انطلاقا من مواجهة الدربي أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 5 يناير المقبل.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 18 مباراة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب مطارديه.

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