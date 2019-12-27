صن: المعلقون الصينيون يتجاهلون أوزيل في مباريات أرسنال

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 19:46

كتب : زكي السعيد

أوزيل - أرتيتا - أرسنال

عادت مباريات نادي أرسنال للظهور مجددا عبر الشاشات الصينية، ولكن دون ذكر اسم الألماني ميسوت أوزيل.

صحيفة "صن" البريطانية سلطت الضوء على تعامل الإعلام الصيني مع الهجوم الشرس الذي شنه أوزيل على النظام الصيني بسبب قضية "مُسلمي الإيغور".

فعلى الرغم من بيان نادي أرسنال الذي نأى فيه بنفسه عن آراء أوزيل الشخصية، فإن المحطات الصينية امتنعت عن بث مباريات المدفعجية، قبل أن تعود لنقلها في الظهور الأول لـ ميكيل أرتيتا خلال التعادل 1-1 أمام بورنموث مساء الخميس.

أخبار متعلقة

أرتيتا: سعيد بروح وشخصية لاعبي أرسنال.. وكدنا نسجل 3 أهداف بسبب أوزيل ليونبيرج عن غياب أوزيل: كنت سأستبعده بسبب ما فعله حتى إذا لم يكن مصابا أرتيتا: أوزيل لاعب مهم جدا في أرسنال ليونبيرج: سنتعامل لاحقا مع ما فعله أوزيل

وأفادت صن أن معلقي شبكة PPTV الصينية امتنعوا عن الإشارة إلى أوزيل خلال تلاوة تشكيل أرسنال، أو في أي لمسة له خلال اللقاء، وحتى لحظة مغادرته الملعب في الشوط الثاني.

وكان أوزيل قد أطلق منشورا غاضبا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه "السياسة القمعية للحكومة الصينية في حق مسلمي الإيغور".

ليخرج أرسنال في وقت لاحق ويشدد على أن آراء أوزيل تعبر عنه فقط، ولا تعبر عن النادي الذي يمثله.

ولعب أوزيل لمدة 75 دقيقة في المباراة الأولى لـ أرتيتا كمدرب لـ أرسنال أمام بورنموث، وترك مكانه لـ جو ويلوك.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم

بيراميدز يعلن اسم مدربه الجديد

نهاية أحد الأندية العملاقة في شرق أوروبا

ماذا قال سيد عبد الحفيظ قبل مواجهة بلاتينيوم

ليفربول يسترجع مدافعه المعار

أوزيل الدوري الإنجليزي في إنجلترا أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل مانشستر سيتي – عودة أجويرو أمام ولفرهامبتون 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر قمتان في إفريقيا - الترجي ضد فيتا كلوب.. والرجاء أمام شبيبة القبائل 7 دقيقة | إفريقيا
استثناء يحدث لمرة وحيدة.. ليفربول يرتدي شعار كأس العالم للأندية في إنجلترا 8 دقيقة | أوروبا
عاد إليكم من جديد فكونوا على الموعد.. رسميا – إبراهيموفيتش إلى ميلان 32 دقيقة | أوروبا
"مانشستر سيتي كاد أن يتعاقد مع ميسي عن طريق الخطأ" 36 دقيقة | أوروبا
مجموعة الزمالك – بريميرو ومازيمبي يتعادلان لمصلحة الأبيض 58 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك