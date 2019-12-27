صن: المعلقون الصينيون يتجاهلون أوزيل في مباريات أرسنال

عادت مباريات نادي أرسنال للظهور مجددا عبر الشاشات الصينية، ولكن دون ذكر اسم الألماني ميسوت أوزيل.

صحيفة "صن" البريطانية سلطت الضوء على تعامل الإعلام الصيني مع الهجوم الشرس الذي شنه أوزيل على النظام الصيني بسبب قضية "مُسلمي الإيغور".

فعلى الرغم من بيان نادي أرسنال الذي نأى فيه بنفسه عن آراء أوزيل الشخصية، فإن المحطات الصينية امتنعت عن بث مباريات المدفعجية، قبل أن تعود لنقلها في الظهور الأول لـ ميكيل أرتيتا خلال التعادل 1-1 أمام بورنموث مساء الخميس.

وأفادت صن أن معلقي شبكة PPTV الصينية امتنعوا عن الإشارة إلى أوزيل خلال تلاوة تشكيل أرسنال، أو في أي لمسة له خلال اللقاء، وحتى لحظة مغادرته الملعب في الشوط الثاني.

وكان أوزيل قد أطلق منشورا غاضبا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه "السياسة القمعية للحكومة الصينية في حق مسلمي الإيغور".

ليخرج أرسنال في وقت لاحق ويشدد على أن آراء أوزيل تعبر عنه فقط، ولا تعبر عن النادي الذي يمثله.

ولعب أوزيل لمدة 75 دقيقة في المباراة الأولى لـ أرتيتا كمدرب لـ أرسنال أمام بورنموث، وترك مكانه لـ جو ويلوك.

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