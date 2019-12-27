قائمة المصري – عودة العراقي وفريد شوقي لمباراة بيراميدز في الكونفدرالية

عاد كريم العراقي، وفريد شوقي، ومحمود وادي لقائمة المصري أمام بيراميدز.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، قائمة فريقه الأولية للقاء بيراميدز في الكونفدرالية.

قائمة المصري شهدت عودة كريم العراقي، ومحمود وادي ثنائي الفريق بعد الغياب عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف.

من جهة أخرى، تواجد فريد شوقي لاعب الوسط بعد شفائه من نزلة البرد التي كان يعاني منها.

ويتواجد أيضا في القائمة محمد جابر لاعب وسط الفريق رغم عدم قيده إفريقيا.

وجاءت قائمة المصري الأولية، والمكونة من 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود – أحمد عبد الفتاح – محمد شحاتة.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - كريم العراقي - عمر كمال عبد الواحد - محمود حمد.

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إيزي إيميكا - سعيدو سيمبوريه - حسين رجب - حسن علي - إسلام عطية - أحمد عادل "ميسي" - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - مفتاح طقطق - محمد جابر.

الهجوم: محمود وادي - أوستين أموتو - أحمد ياسر.

ويلتقي المصري مع بيراميدز يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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