تشاتشيتش: قرأت عن بيراميدز كثيرا وتابعت مبارياتهم.. أعدكم بتطوير الفريق

كشف أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز عن متابعته للفريق طويلا قبل قدومه لتولي المهمة.

أعلن نادي بيراميدز تولي أنتي تشاتشيتش تدريب الفريق خلفا لسيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي السابق.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه مساء اليوم الجمعة: "أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما".

وأضاف "قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات للفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".

وشدد "أسعى لتحقيق طموح بيراميدز في الفترة المقبلة. المفاوضات حدثت بوقت سريع، وأتمنى قيادة الفريق لتحقيق الهدف الذي توليت المسؤولية لأجله. لذلك أعد بتطوير أداء الفريق في الفترة المقبلة".

المدرب الكرواتي واصل "عملت في ليبيا منذ 14 عاما، وأخترت من كرواتيا للعمل في ليبيا وقتها، وفي 2006 روت مصر، وأعرف أن الأندية الإفريقية قوية، ولذلك وافقت على تولي المسؤولية وقبل المخاطرة بالتواجد في دوري جديد لي".

وأتم "أعلم أن بيراميدز يبحث عن الصدارة، وجهازي يضم مدربين مساعدين عملوا في الدوري الكرواتي، وهم إيميتسا سيرتيتش، وأندروي فيرنشينا، ومعهما مدرب حراس المرمى دراجو كونديتش، ومدرب الأحمال ليونارد صوفينا، ومحلل الأداء يوزو تاديتش".

ويبدأ أنتي تشاتشيتش مهمته مع بيراميدز بملاقاة النادي المصري مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

video:1

اقرأ أيضا:

ماذا قال سيد عبد الحفيظ قبل مواجهة بلاتينيوم

تفاصيل مران الزمالك الأخير في زامبيا

كل ما قاله كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل لقاء زيسكو

مفاجأة من رئيس الزمالك للاعبيه بشرط

بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس