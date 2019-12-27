رسميا - أبيلاردو يتولى تدريب إسبانيول.. واختبار أول صعب

أعلن نادي إسبانيول عن تعيين أبيلاردو فيرنانديز كمدرب جديد للفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان إسبانيول قد أقال بابلو ماتشين من تدريب الفريق بعد الهزيمة 0-2 أمام ليجانيس في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ليصير أبيلاردو ثالث مدرب يشرف على قيادة إسبانيول -قبل انقضاء النصف الأول من الموسم-، إذ كان الفريق الكتالوني قد بدأ موسمه مع دافيد جاييجو قبل إقالته لاحقا لسوء النتائج.

ويحتل إسبانيول المركز 20 -الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من فوزين، و4 تعادلات، و12 هزيمة.

ويعد إسبانيول أحد أكثر الفرق تواجدا في دوري القسم الأول الإسباني، إذ كان حاضرا في كل مواسم الدوري الإسباني منذ انطلاقه عام 1929 باستثناء 4 مواسم، آخرها 1993/1994، ومن وقتها داوم على الظهور بين الكبار.

واحتل إسبانيول المركز السابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الأسبق روبي الذي يشرف حاليا على ريال بيتيس، مما أهّل الفريق للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ويعود أبيلاردو للواجهة مجددا بعد أن تنحى عن قيادة ديبورتيفو ألافيس مع نهاية الموسم الماضي بعد عامين ناجحين في النادي الباسكي.

كما يمتلك أبيلاردو تجربة سابقة مع سبورتنج خيخون بين 2014 و2017، وسبق له اللعب في صفوفه خلال مسيرته الكروية التي كانت محطتها الأنجح بين جدران برشلونة بين 1994 و2002.

ويمتلك أبيلاردو 54 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا، وظفر بالميدالية لذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 1992.

ويشرف أبيلاردو على مرانه الأول في إسبانيول يوم الإثنين 30 ديسمبر المقبل.

ويخوض إسبانيول مباراته الأولى تحت قيادة أبيلاردو يوم 4 يناير عندما يستقبل غريمه برشلونة في دربي كتالونيا.

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