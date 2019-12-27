هنري: ليفربول قادر على تحقيق الدوري بلا هزيمة

يرى الأسطورة الفرنسية تيري هنري إن فريق ليفربول الحالي يقدر على تحقيق إنجاز أرسنال السابق ورفع لقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة.

في موسم 2003-04 كتب أرسنال ما لم يقدر أي فريق آخر على فعله. حقق لقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة بفضل تألق مبهر من هنري.

والآن في موسم 2019-20 ليفربول يغرد وحيدا في صدارة الدوري بـ 52 نقطة ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، وهو ما قد يستمر حتى نهاية الموسم، وفقا لـ هنري.

وقال هنري: "ما فعله ليفربول أمام ليستر سيتي كان بمثابة البيان الواضح للجميع".

وأضاف في تصريحاته مع (أمازون برايم فيديو) عقب اللقاء "أن تأتي هنا وتنتصر بهذا الشكل المميز، يصبح السؤال هو متى يُتوج ليفربول بلقب الدوري الحالي وليس هل يتوج باللقب أم لا؟".

وأشار "ليفربول سيتوج بلقب الدوري في النهاية، وسأذهب أبعد من ذلك أيضا وأقول إن بإمكانهم تحقيق اللقب دون هزيمة".

وتابع "السؤال الآن هو من أول فريق سيقدر على هزيمتهم؟، لأنني أعتقد مرة أخرى أنهم سيفوزن بلقب الدوري بلا شك".

وأتم "رغم جدول المباريات المزدحم الذي مر به الفريق، ولكنهم جاءوا إلى هنا –ملعب ليستر- ووسعوا الفارق. أعتقد إن الأمور حُسمت تماما بالنسبة للقب الدوري".

خلال موسم اللا هزيمة، حقق أرسنال 90 نقطة من الانتصار 26 مرة والتعادل 12 مرة وعدم تلقي أي هزيمة.

وبعد مرور 19 جولة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، جمع ليفربول 52 نقطة من 18 مباراة ولم يتعادل سوى مرة وحيدة أمام مانشستر يونايتد.

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