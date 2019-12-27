إسلام جابر: لدينا ما يكفي من خبرة للتعامل مع مرحلة سوء التوفيق.. والبداية من زيسكو

قال إسلام جابر لاعب الزمالك إن فريقه وجهازه الفني بقيادة باتريس كارتيرون لديهم ما يكفي من خبرة لتخطي مرحلة سوء التوفيق التي يمر بها الفريق، وستكون البداية من مواجهة زيسكو في دوري الأبطال.

وصرح جابر في المؤتمر الصحفي قائلا: "مواجهة زيسكو هامة بالنسبة لنا، يهمنا العودة إلى مصر بالنقاط الثلاثة".

وأضاف "نواجه بعضا من سوء التوفيق خلال الفترة الأخيرة محليا".

وأتم "اللاعبون والجهاز الفني لديهم الخبرة الكافية لتخطي تلك المرحلة بداية من مواجهة زيسكو".

وكان الزمالك قد خسر مباراة وتعادل مرتين في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز، في حين أن التعادلين كانا سلبيين على التوالي.

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد يوم السبت في الثالثة مساء ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

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