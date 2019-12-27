أبو تريكة: ليفربول فريق مبرمج مثل فرق البلايستيشن
الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 00:29
كتب : FilGoal
أسهب محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق في الإشادة بفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي والذي دك مضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة يوم الخميس.
وحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.
وقال أبو تريكة لشبكة beIN sports عقب اللقاء: "فريق ليفربول يقوم بتنفيذ كل شيء بشكل صحيح بلا أخطاء، فريق مبرمج مثل فرق البلايستيشن".
وأضاف "تحركات سريعة وتمريرات سريعة، يعلم الفريق متى يرفع نسق اللقاء ومتى يفعل عكس ذلك".
وواصل "مباراة تليق ببطل مونديال الأندية".
محمد أبو تريكة @trikaofficial: ليفربول فريق بلاي ستيشن! 🎮
#beINPL #LEILIV pic.twitter.com/GtMnAl3aCG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2019
ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن ليستر الوصيف، مع مباراة مؤجلة.
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