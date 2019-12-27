أبو تريكة: ليفربول فريق مبرمج مثل فرق البلايستيشن

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

جيمي فاردي - فيرمينو - فان دايك - ليفربول - ليستر

أسهب محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق في الإشادة بفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي والذي دك مضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة يوم الخميس.

وحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.

وقال أبو تريكة لشبكة beIN sports عقب اللقاء: "فريق ليفربول يقوم بتنفيذ كل شيء بشكل صحيح بلا أخطاء، فريق مبرمج مثل فرق البلايستيشن".

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وأضاف "تحركات سريعة وتمريرات سريعة، يعلم الفريق متى يرفع نسق اللقاء ومتى يفعل عكس ذلك".

وواصل "مباراة تليق ببطل مونديال الأندية".

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن ليستر الوصيف، مع مباراة مؤجلة.

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