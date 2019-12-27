الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم.. وجلسة بين فايلر وجهازه المعاون

يخوض الأهلي مرانه الأخير مساء الجمعة على ملعب التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعلن ريني فايلر مدرب الأهلي عن قائمة لاعبيه لمعسكر المباراة عقب المران الأخير.

ويمتلك الأهلي 3 نقاط في دور المجموعات بعد خوض مباراتين في البطولة خسر من النجم الساحلي وفاز ضد الهلال السوداني.

ويعقد فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات مسا الجمعة، وتشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة بلاتينيوم.

وتشهد الجلسة كذلك مواجهة خطة المباراة ومراجعة الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في التدريبات الأخيرة استعدادا للقاء.

ويعقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء الجمعة استعدادا لمواجهة بلاتينيوم، وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس ومراجعة خطة المباراة وتكليفات اللاعبين الخاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام التاسعة مساء.

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