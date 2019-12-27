الزمالك: تسلمنا حقائبنا المفقودة التي كانت تحتوي على الأحذية

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الإنتاج الحربي - الزمالك

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن حقيبتا الفريق اللتين فقدتا في مطار أديس أبابا وصلت للفريق في زامبيا، بعد أن تسلمها محمد عيد عضو الجهاز الطبي وبها حقائق أخرى تحتوي على أحذية جديدة بجانب أحذية تم شراؤها يوم الخميس.

وصرح زادة للموقع الرسمي لناديه قائلا: "وصلت الحقيبتان اللتان فُقدتا في مطار أديس أبابا".

وأضاف "تسلمهما الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي الذي وصل ظهر الجمعة إلى مدينة ندولا ومعه حقائب أخرى تحمل أحذية جديدة بجانب التي تم شراؤها يوم الخميس".

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وأتم "الشركة الإثيوبية قدمت اعتذارا عن الخطأ الذي حدث".

ويلعب الزمالك أمام زيسكو يونايتد يوم السبت في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان أمير مرتضى مدير الكرة بالنادي قد صرح في وقت سابق أن أحذية الفريق فُقدت في الرحلة وحرر محضرا بالواقعة، واكتشف فيما بعد أن الأحذية في إثيوبيا وحدثت أزمة في شركة الطيران، كما شدد على تقدمه بشكوى ضد الشركة. (طالع التفاصيل)

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