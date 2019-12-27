الزمالك يخوض تدريباته على ملعب مباراته ضد زيسكو ومحاضرة من كارتيرون للاعبيه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة في مدينة ندولا في الثالثة عصرا، على ملعب ليفي مواناواسا الذي يواجه فيه زيسكو يونايتد في دوري الأبطال.

وأنهى الفريق استعداداته بالفندق للتوجه إلى الملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغداء، والحصول على قسط من الراحة بعدها لزيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

ويلقي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك محاضرة نهائية للمباراة في التاسعة مساء الجمعة.

ويواجه الزمالك مضيفه زيسكو يونايتد يوم السبت في الثالثة عصرا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حصد 3 نقاط من مواجهتين بعد الخسارة من مازيمبي والفوز ضد بيريميرو دي أجوستو.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق 3 عن مازيمبي المتصدر.

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