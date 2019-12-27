جوارديولا: أجويرو لا بديل له.. وهو من يحدد مستقبله

اعترف الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من الصعب إيجاد بديل له.

الأرجنتيني البالغ 32 عاما ينتهي تعاقده بعد عام ونصف مع بطل الرباعية المحلية الموسم الماضي.

جوارديولا قال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "اعتقد أن رحيله سيكون من أصعب الأشياء، فهو ليس له بديل، لدينا مهاجم رائع مثل جابريل جيسوس وربما سيأتي لاعب آخر إذا رحل أجويرو، لكنه لا يُعوض".

وتابع "اعتقد أن أكثر اللحظات أهمية في النادي هو تسجيل أجويرو هدف الفوز القاتل في شباك كوينز بارك رينجرز والفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ذلك اللقب أفضل من الأربعة التالية وكان هو هذا الرجل المناسب".

الأرجنتيني سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة +94 في شباك كوينز بارك رينجرز لموسم 2011-12 قائدا سيتي للفوز بـ 4 ألقاب للدوري الإنجليزي في العقد الحالي.

وأضاف "من الصعب أن تجد لاعبا مثله وشخصيته وما قدمه في مسيرته الكروية".

ويعتقد بيب أن الأمر مُسلم به إذ أردف "آجلا أم عاجلا سيحدث الأمر، وهو من سيحدد وأنا واثق أن النادي سيحاول إيجاد البديل المناسب وبالطبع لن يكون الأمر سهلا".

وأتم "أحيانا اتخذ القرارات، لكن في الأغلب يكون القرار للاعب، ومثل أجويرو هو من يحدد متى يُكمل أم يتوقف".

الأرجنتيني سجل 244 هدفا في 355 مباراة احتل بها صدارة هدافي الفريق تاريخيا في جميع المسابقات.

طالع أيضا

تحرك مدوي.. هل ينضم عبد الله السعيد لـ الزمالك؟

موعد إعلان اسم المدرب الجديد لـ بيراميدز

مدرب زيسكو يتحدى الزمالك

صفقة مدوية لـ الأهلي في كرة اليد

مارادونا بالـ "شورت" في مقر رئيس الأرجنتين الجديد