شمايكل: الحكم جعل نفسه بطلا ومنح ليفربول ركلة جزاء
الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 12:10
كتب : FilGoal
قال كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي إن حكم مباراة فريقه ضد ليفربول قرر جعل نفسه بطلا ومنح الحمر ركلة جزاء رغبة منه فقط. وذلك في تصريحات غاضبة عقب مباراة الفريقين في الدوري.
كاسبر شمايكل
النادي : ليستر سيتي
وصرح شمايكل قائلا: "أعتقد أن الأمر كان صعبا للغاية، كنا ننافس في المباراة حتى قرر الحكم جعل نفسه البطل، خسرنا إيقاعنا، إنهم أفضل فريق في العالم مع مانشستر سيتي".
وأضاف "نتوق لكي نصبح مثل مانشستر سيتي وليفربول لكنهم متقدمين علينا بعدة خطوات في رحلتهم".
وأتم "ديرموت جالاجر الحكم السابق، سيتواجد عبر سكاي ويقول إنه قرار عظيم، شالار سوينجو كان أمامه أقل من ثانية للتفاعل، الحكم كان يرغب بشدة في منح ركلة الجزاء، حينما تحتسب لن يعود في قراره".
ليفربول فاز بنتيجة 4-0 ضد ليستر سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس، ليتصدر الحمر الجدول برصيد 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن الثعالب.
الهدف الثاني للحمر في المباراة كان عن طريق ركلة جزاء سجلها جيمس ميلنر.
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