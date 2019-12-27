شمايكل: الحكم جعل نفسه بطلا ومنح ليفربول ركلة جزاء

قال كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي إن حكم مباراة فريقه ضد ليفربول قرر جعل نفسه بطلا ومنح الحمر ركلة جزاء رغبة منه فقط. وذلك في تصريحات غاضبة عقب مباراة الفريقين في الدوري.

وصرح شمايكل قائلا: "أعتقد أن الأمر كان صعبا للغاية، كنا ننافس في المباراة حتى قرر الحكم جعل نفسه البطل، خسرنا إيقاعنا، إنهم أفضل فريق في العالم مع مانشستر سيتي".

وأضاف "نتوق لكي نصبح مثل مانشستر سيتي وليفربول لكنهم متقدمين علينا بعدة خطوات في رحلتهم".

وأتم "ديرموت جالاجر الحكم السابق، سيتواجد عبر سكاي ويقول إنه قرار عظيم، شالار سوينجو كان أمامه أقل من ثانية للتفاعل، الحكم كان يرغب بشدة في منح ركلة الجزاء، حينما تحتسب لن يعود في قراره".

ليفربول فاز بنتيجة 4-0 ضد ليستر سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس، ليتصدر الحمر الجدول برصيد 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن الثعالب.

الهدف الثاني للحمر في المباراة كان عن طريق ركلة جزاء سجلها جيمس ميلنر.

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