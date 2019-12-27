أمير مرتضى: التعاقد مع السعيد؟ كارتيرون طلب مهلة لتحديد احتياجاته.. وموقفنا من كهربا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك تفاصيل حديثه مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بخصوص سوق الانتقالات الشتوية.

FilGoal.com كشف تواصل بعض من مسؤولي الزمالك مع عبد الله السعيد بخصوص معرفه موقفه من الانضمام للقلعة البيضاء في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عن "تواصله مع عبد الله السعيد": لم يحدث".

وأضاف في تصريحاته مع قناة القاهرة والناس "كارتيرون لم يحدد حتى الآن احتياجاته في يناير. ينتظرنا أكثر من مباراة لحين فتح باب القيد ويتبقى لنا مكان واحد في القائمة".

وأوضح " لدينا أزمات في مركز الظهير الأيمن ومركز لاعب الوسط بسبب الإصابات ومركز المهاجم الصريح. حددنا أسماء في كل مركز وننتظر قرار كارتيرون النهائي بخصوص أي مركز يحتاج للدعم".

وتابع "الصفقة الوحيدة لنا يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد جدا ولذلك طلب كارتيرون مهلة قبل إخطاره لنا بما يحتاج".

مصدر مسؤول كشف لـFilGoal.com في وقت سابق إن مصير صفقة عبد الله السعيد يتوقف على موقف الجهاز الفني لـ الزمالك، وخصوصا مع عدم إمكانية مشاركة اللاعب في بطولة إفريقيا.

هل اقترب الزمالك من فسخ عقد خالد بوطيب؟ يُجيب أمير مرتضى "بوطيب قد يحتاج لتدخل جراحي في الوقت الحالي. هو لاعب محترم للغاية وظُلم في الفترة الأخيرة بسبب مشاركته رغم عدم جاهزيته بنسبة 100%".

وأشار "لعب بوطيب رغم عدم اكتمال شفائه تسبب في تفاقم الإصابة. سنرى الأصلح والأفضل لـ الزمالك وسنفعله مع مراعاه ما قدمه اللاعب معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "بوطيب الآن يجري فحوصات طبية في فرنسا لمقارنتها بما فعله في ألمانيا، وبعد ذلك سنرى ما سنفعله".

صاحب الـ32 عاما انضم للزمالك في الشتاء الماضي من مالاتياسبور التركي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن "اقتراب مشاركة كهربا مع الأهلي"، قائلا: "قدمنا شكوى في كهربا قبل انضمامه لـ الأهلي. الشكوى كانت ضد اللاعب والنادي البرتغالي واختصمنا فيها الأهلي".

واستكمل "الاتحاد الدولي سيحدد موعد الجلسة وفي النهاية الزمالك يضمن حقوقه المادية والأدبية في اللاعب".

وأتم "الأيام المقبلة ستثبت من صاحب الحق في قضية كهربا".

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وأعلن الأهلي في وقت سابق عن تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي أنضم له دون موافقة الزمالك. (طالع التفاصيل)

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