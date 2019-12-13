رحل عن القلعة الحمراء طفلا وعاد بعد 8 سنوات. كهربا الآن أصبح لاعبا في النادي الأهلي.

النادي الأهلي أعلن رسميا عن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قادما من نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وأوضح الأهلي في بيانه عبر موقعه الرسمي أن "انضمام كهربا جاء في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي".

وأتم البيان "سينضم كهربا للتدريبات وفقا للموعد الذي يحدده ريني فايلر المدير الفني للفريق".

وفسخ كهربا تعاقده مع نادي أفيش الذي انضم له بداية الموسم الحالي بعد الرحيل من الزمالك.

وسدد كهربا مبلغ 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه البرتغالي، ليصبح حرا قبل أن ينضم لصفوف الأهلي.

ووقع كهربا على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف موسم، وسيحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه لكل موسم مع القلعة الحمراء، وفقا لما كشفه FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبذلك يصبح كهربا أولى صفقات الأهلي الشتوية لموسم 2019/2020.

وكان من المفترض الإعلان عن الصفقة رسميا أمس الخميس لكن الأهلي طلب الحصول على بعض المستندات من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي وهو ما لم يحدث أمس كما قال مصدر من النادي الأحمر لـFilGoal.com ليتم الإعلان اليوم بعد إتمام كافة المستندات.

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مسيرة كهربا مع كرة القدم

كهربا من مواليد 13 أبريل عام 1994 ويبلغ من العمر حاليا 25 عاما.

بدأ كهربا مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي ورحل عن القلعة الحمراء في عام 2011 وانضم لصفوف إنبي.

ولم ينتظر كهربا كثيرا ليشارك مع الفريق الأول لنادي إنبي ولعب مع كبار النادي البترولي وهو يبلغ من العمر 17 عاما.

واستطاع كهربا التتويج ببطولة كأس مصر في أول موسم له مع إنبي بالفوز على الزمالك في النهائي عام 2011.

ثم بدأ كهربا مسيرته الاحترافية عام 2013 بعدما رحل عن إنبي وانضم لصفوف لوزيرن السويسري.

ومع لوزيرن لعب كهربا 19 مباراة وسجل 7 أهداف.

ومنه انضم لصفوف جراسهوبرز السويسري أيضا ولعب معه لمدة نصف موسم، وشارك معهم في 17 مباراة وسجل هدفين.

لتنتهي مسيرة كهربا في سويسرا ويعود مرة أخرى إلى إنبي في النصف الثاني من موسم 2014/2015.

وأكمل كهربا الموسم مع إنبي ولعب 17 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.

تألق كهربا مع إنبي دفع الزمالك للتعاقد معه ليصبح لاعبا في القلعة البيضاء مع بداية موسم 2015/2016.

وكانت بدايته مع الزمالك رائعة، وقاد القلعة البيضاء للتتويج بلقب كأس مصر لعام 2015 بالفوز على الأهلي 2-صفر في النهائي.

وقضى كهربا موسمه الأول في الزمالك مشاركا في 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 14 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكما بدأ موسمه الأول بالتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك، أنهى كهربا الموسم ذاته بالفوز ببطولة الكأس مرة ثانية مع القلعة البيضاء وثالثة في تاريخه.

وأنهى كهربا موسمه الأول مع الزمالك وبدأ فصل ثاني في مسيرته الاحترافية وهذه المرة في الدوري السعودي.

انضم كهربا لصفوف اتحاد جدة السعودي بداية موسم 2016/2017 ولعب مع عميد الأندية السعودية موسمين توج خلالهم بلقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد كهربا مرة ثانية إلى الزمالك بداية موسم 2018/2019 وهو الأخير له مع القلعة البيضاء.

ولعب كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك 29 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع مثلهم، وتوج خلاله مع القلعة البيضاء ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لعام 2019.

ثم كان الرحيل عن الزمالك دون موافقة القلعة البيضاء مع بداية الموسم الحالي وانضم كهربا لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ولجأ كهربا لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة مع ناديه البرتغالي، ولعب معه 5 مباريات فقط سجل خلالهم هدفا.

قبل أن يفسخ تعاقده منذ عدة أيام ويوقع كهربا للنادي الأهلي.

على الصعيد الدولي بدأ كهربا مسيرته مع منتخب مصر للناشئين عام 2010، وتدرج مع منتخبات الشباب والأولمبي والأول.

وفاز كهربا مع منتخب مصر للشباب ببطولة الأمم الإفريقية عام 2013 في الجزائر.

كما شارك مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية عام 2017 في الجابون وحصل مع الفراعنة على المركز الثاني بعد الخسارة في النهائي أمام الكاميرون.

كهربا أيضا كان ضمن قائمة الفراعنة التي تأهلت لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب مصر عن المشاركة في المونديال لمدة 28 عاما.

ليصبح إجمالي مشاركات كهربا الدولية مع منتخب مصر 27 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

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