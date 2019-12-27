بالفيديو - فرص مهدرة في ملخص صلاح أمام ليستر

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 00:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي - الدوري الإنجليزي

لم ينجح نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في هز شباك ليستر سيتي رغم أن فريقه انتصر برباعية نظيفة يوم الخميس.

وحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.

وشارك صلاح في المباراة بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 71 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الريدز بهدف روبرتو فيرمينو.

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عقب خروح الدولي المصري سجل ليفربول 3 أهداف متتالية في الدقائق 71 و74 و78 بواسطة جيمس ميلنر وفيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد.

وسنحت أكثر من فرصة لصلاح خلال المباراة لكنه لم ينجح في ترجمة أي منها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن ليستر الوصيف، مع مباراة مؤجلة.

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