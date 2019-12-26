أنشيلوتي يصف مباراته الأولى مع إيفرتون بـ "اليوم المثالي"

لم يعرف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الخسارة في أول مباراة له مع فريقه الجديد بدءا من يوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد ونابولي والآن مع إيفرتون الإنجليزي.

أنشيلوتي فاز على حساب بيرنلي بهدف نظيف من توقيع كالفيرت لوين في الدقيقة 80 ووصف يومه الأول بالمثالي رفقة التوفيز.

"كارليتو" تحدث لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على هيئة الإذاعة البريطانية قائلا عن مباراته الأولى: "بالنسبة لي تقديمي أمام الجماهير لحظة خاصة، بعد ذلك قدمنا أداءً جيدا ونتيجة رائعة، اليوم كان مثاليا".

وتابع "أنا سعيد لأن الفريق احتاج النقاط للتحرك في جدول الترتيب، كانت مباراة صعبة أمام بيرنلي لكن النتيجة مُستحقة".

الإيطالي أجرى عدة تغييرات فنية في الفريق إذ بدأ بثلاثة مدافعين مع تواجد كل من جابريل سيديبه ولوكاس دين في مركز الظهير المتقدم.

وعن أفكاره واصل "حاولنا بناء اللعب بثلاثة لاعبين من الخلف ووضع أكثر من لاعب بين الخطوط، بعض المواقف كانت جيدة لنا لكن والبعض الآخر يحتاج للتحسن".

وأكمل "تلك المواقف طبيعية ولا أريد تغيير العديد من الأسماء، رأيت العديد من النقاط الجيدة، روح الفريق لأن النادي بمثابة عائلة ويمتلكون منشأة رائعة".

وأتم "الفريق أعتاد على التعافي بدنيا خلال 3 أيام، علينا أن نخوض المباراة ومن المستحيل التعافي وهو ما يؤثر على الأداء ليس فقط علينا بل على نيوكاسل أيضا".

ويحل إيفرتون يوم السبت المقبل 28 ديسمبر صاحب المركز الـ 13 ضيفا على نيوكاسل يونايتد الذي خسر من مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1.

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