طارق التائب: الأهلي حاول ضمي أكثر من مرة.. والفريق ثابت في آخر 10 سنوات

زار النجم الليبي طارق التائب لاعب الهلال السعودي السابق مقر النادي الأهلي من أجل تنسيق إقامة مباراة اعتزاله.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وافق على خوض المباراة والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية (طالع التفاصيل).

لاعب الصفاقسي السابق قال عبر فيديو نُشر له على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي "شرف لي زيارة النادي الأهلي تحضيرا لمباراة اعتزال بين الأهلي والهلال السعودي بين ناديي القرن في أفريقيا وآسيا".

وواصل "علاقتي بمحمود الخطيب جيدة من زمن طويل، وحرصت على الاطمئنان على صحته، وتواصلت معه منذ أسبوعين وجاءت إلى مصر للقاء سيد عبد الحفيظ من أجل تحديد موعد المباراة".

وتابع عن التحضيرات لمباراة اعتزاله "أريد أن تكون المباراة جدية واستعراضية وألا تكون بين لاعبين تخطوا الخمسين، أعلم أن جدول الفريقين مضغوط خاصة في يناير وتقام في ملعب جامعة الملك سعود".

وعن ذكرياته مع أول زيارة له للنادي الأهلي: "أول زيارة لي في 2001 بعد مباراة ريال مدريد، وحينها كنت لاعبا ولم تكتمل المفاوضات مع عدلي القيعي حينها في ظل حضور الفنانين فاروق الفيشاوي –رحمه الله- وصلاح السعدني".

وأكمل عن إمكانية ارتداءه سابقا قميص الأهلي "الفترة من 2000 وحتى 2004 كان هناك العديد من العروض لي من الأهلي وتبق العلاقات في النهاية".

وأضاف عن لاعبي الفريق الحالي الذي خاض مباريات ضدهم "لعبت ضد أحمد فتحي بقميص الإسماعيلي والمنتخب ولم أخض مباريات أمام وليد سليمان أو حسام عاشور".

وأردف "لا أشعر أنني غريب في مصر وأعلم أن لي جمهور كبير هنا".

وعن المنافسة على الألقاب قال: "الأندية الكبيرة مثل الأهلي والهلال أو الترجي يدخلوا البطولات للمنافسة حتى وإن خسر الأهلي لقاءات نهائية سابقة لكن الفريق ثابت في آخر 10 سنوات".

وأتم "لأن الجيل الذهبي اعتزل في وقت واحد هذا آثر على الفريق لكنه ينافس وحقق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي. وأتمنى لهم مزيدا من البطولات والنجاحات، وإن شاء الله تكون البطولة من نصيب الأهلي".

اللاعب الليبي البالغ 42 عاما اعتزل عام 2016 بقميص أهلي طرابلس الليبي.

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