بعد زيارة التائب للنادي.. الأهلي يوافق على مواجهة الهلال في مهرجان اعتزال اللاعب

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 15:09

كتب : حسام نور الدين

طارق التائب مع سيد عبد الحفيظ - الأهلي

استقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، طارق التائب نجم منتخب ليبيا والهلال السعودي السابق.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي عن رغبة التائب مشاركة الأهلي في مباراة اعتزاله أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده لاحقا وفقا للإرتباطات الرسمية للفريقين.

وعرض عبد الحفيظ الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الذي رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال التائب في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية ونجومها خاصة وأن المباراة ستقام بالسعودية.

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وأوضح موقع الأهلي تقديره لمبادرة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والذي سيقوم برعاية المهرجان، وهو ما يعكس علاقة التآخي بين الشعبين المصري والسعودي.

وأضاف موقع الأهلي موافقة الخطيب وريني فايلر المدير الفني للفريق في انتظار تحديد الموعد المناسب.

ووجه التائب الشكر لإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وحرص على الاطمئنان على صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في فرنسا.

وأشاد التائب بمكانة نادي القرن الإفريقي وشعبيته الجارفة في الوطن العربي وتمنى أن يخرج مهرجان اعتزاله بالشكل الذي يليق بالناديين.

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