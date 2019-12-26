أرتيتا: سعيد بروح وشخصية لاعبي أرسنال.. وكدنا نسجل 3 أهداف بسبب أوزيل

أظهر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال سعادته الكبيرة بالشخصية التي قدمها لاعبوه رغم التعادل مع بورنموث 1-1 في أولى مبارياته كمدرب للمدفعجية.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد ببعض الأشياء التي رأيتها فيما يخص السلوك والشخصية والرغبة التي أظهرناها، والقتال والروح الذي أظهرها الفريق، تواجد ذلك بوضوح، ربما أكثر مما توقعت".

وأضاف "العديد من الأشياء التي حدثت في المباراة كنا مستعدين لها، واللاعبون تفهموا هذه الأشياء. فقط افتقدنا للمسة الأخيرة في النهاية والتي إن تواجدت لكان الأمر رائعا لأن هذا يمنحنا الطاقة والثقة. حللنا الأداء وكان هناك عدة إيجابيات ومساحة للتطور".

وعن حاجة الفريق للعمل النفسي "ستكون عملية متواصلة، كنت قلقا من استقبال هدف لأن هذا سيؤدي للتراجع ذهنيا، وهذا ما حدث وجعلني سعيدا بالشخصية التي قدمناها".

وتابع "في العادة عندما تكون في بداية مرحلة وتستقبل هدفا فإن هذا يسبب هبوط المعنويات ولكن العديد من الأشياء التي حدثت في الماضي بإمكاننا استعادتها".

وبشأن شعوره في أول مباراة له بمنصب الرجل الأول "جيد للغاية، وأنا معتاد بعض الشيء على الجلوس على الدكة وإجراء التغييرات التكتيكية لأنني دائما افترض بعض الأمور التي تحدث خلال المباراة، ولدي أناس جيدون من حولي ويمنحوني النصح. شعرت بالارتياح".

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وتطرق إلى مستوى لاعبه ميسوت أوزيل الجيد "كي أكون أمينا فإن سلوكه كان رائعا في التدريبات منذ أول يوم لي هنا، قلت من قبل إنني سأعطي رأيا واضحا للجميع".

المدرب الإسباني أتم "عندما كنا نشاهد مباريات الخصم ونحلل نقاط ضعفه آمنا أن أوزيل سيكون عامل مهم بالنسبة لنا، استعددنا للقاء معه وقد استجاب وفعل ما يتوجب عليه، وكنا قادرين على تسجيل هدفين أو ثلاثة بسببه".

التعادل أوصل أرسنال للنقطة 24 في المركز الـ 11، بينما وصل بورنموث للنقطة 20 في المركز الـ 16.

الفريق اللندني أختلف أسلوبه مع أرتيتا عن أوناي إيمري، فظهر الفريق بفاعلية أكبر من الناحية الهجومية فسدد 17 تسديدة على المرمى، وهو ما لم يحدث طوال فترة إيمري سوى مرتين فقط.

الاستحواذ على الكرة كان لصالح أرسنال طوال أحداث المباراة ووصلت النسبة لأكثر من 80% في بعض دقائق الشوط الثاني، وانتهى اللقاء بنسبة استحواذ 61% لأرسنال.

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