تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد ليستر سيتي

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي يوم الخميس

ويحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم ونابي كيتا وجوردن هندرسون في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

📋فينالدوم يعود للتشكيل الأساسي للريدز وثلاثي هجومي ناري ضد ليستر#في_إنجلترا pic.twitter.com/vYeGCN9lXH — FilGoal (@FilGoal) December 26, 2019

وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي:-

In the blue corner 🔵#LeiLiv team news - sponsored by @eToro! — Leicester City (@LCFC) December 26, 2019

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت إصابة صلاح في الكاحل على يد حمزة تشودري مدافع ليستر.

الفارق بين ليفربول المتصدر وليستر الوصيف يبلغ 10 نقاط مع مباراة مؤجلة للريدز.

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