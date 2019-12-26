تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد ليستر سيتي

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 21:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي يوم الخميس

ويحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

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بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم ونابي كيتا وجوردن هندرسون في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي:-

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت إصابة صلاح في الكاحل على يد حمزة تشودري مدافع ليستر.

الفارق بين ليفربول المتصدر وليستر الوصيف يبلغ 10 نقاط مع مباراة مؤجلة للريدز.

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