بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتذوق الفوز مجددا أمام نورويتش

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - نورويتش

استعاد أستون فيلا مسار الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 هزائم متتالية بالجولات الماضية.

أستون فيلا انتصر على نورويتش سيتي بهدف دون رد على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة 19.

وشارك الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه بشكل أساسي في اللقاء، واستمر الأول حتى النهاية، فيما خرج الأخير مع الدقيقة 84.

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وتعد تلك أول مشاركة أساسية لتريزيجيه في البريمييرليج لا يهز فيها الشباك إذ شهدت مشاركته منذ البداية في 3 مناسبات سابقة تسجيله 3 أهداف.

هدف اللقاء الوحيد سجله كونور هوريهان في الدقيقة 64 بعد مجموعة رائعة من التمريرات المتبادلة، ليصنع جاك جريليش ويسدد هوريهان بيسراه في الشباك.

الفوز منح الفيلانز فرصة رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ18، بينما توقف رصيد نورويتش عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وفي أول لقاء للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع إيفرتون، حقق التوفيز فوزا صعبا على بيرنلي بهدف دون رد سجله كاليفرت لوين في الدقيقة 80.

وخطف كريستال بالاس فوزا قاتلا من وست هام في الدقائق الأخيرة. الشواكيش تقدموا أولا قبل أن يتعادل النسور، ومع الدقيقة 90 أحرز جوردان أيو هدف فوز بالاس.

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