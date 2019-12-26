بمشاركة حجازي.. وست بروميتش في القمة رغم التعادل القاتل

واصل وست بروميتش ألبيون تصدره لدوري القسم الثاني بإنجلترا رغم التعادل القاتل مع بارنسلي 1-1 يوم الخميس.

وحل وست بروم ضيفا على بارنسلي في جولة البوكسينج داي.

وشارك مدافعنا المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست بروم لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، ولعب المباراة كاملة.

وتقدم وست بروميتش بهدف فيليب كروفينوفيتش في الدقيقة الخامسة، لكن بارنسلي تعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بواسطة أبو هالمي.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد الذي يواجه بريستون نورث ايند في وقت لاحق من يوم الخميس.

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