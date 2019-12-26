سكاي: إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

أرسنال - ميلان إبراهيموفيتش

وافق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على العودة إلى ميلان الإيطالي، بعد سلسلة من المفاوضات والتقارير التي أشارت إلى إمكانية الانضمام لصفوف أي ناد آخر.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

ميلان

شبكة "سكاي" الإيطالية قالت إن السويدي البالغ 38 عاما سيوقع على عقود انضمامه لمدة 6 أشهر مع خيار التجديد.

ومن المنتظر وفقا للشبكة أن يكون التوقيع خلال 48 ساعة ردا على عرض باولو مالديني وزفونمير بوبان.

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وأخبر السويدي المسؤولين عن رغبته في العودة لميلان في انتظار كافة التفاصيل.

وسبق للسويدي أن صرح لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ميلان ليس مدينتي الثانية، بل بيتي الثاني، لقد قضيت أوقاتا رائعة هناك".

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ولعب السويدي البالغ 38 عاما لميلان لمدة موسمين سجل خلالهما 56 هدفا وفاز بلقب الدوري والسوبر الإيطالي بين 2010 و2012 قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعاني ميلان تهديفيا على المستوى المحلي، إذ سجل لاعبو الروسونيري 16 هدفا فقط في 17 جولة.

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